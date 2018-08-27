2018-08-27T18:55:50+03:00
Общество

Отважный липчанин спас двух девочек, чуть не утонувших в Каспийском море

После происшествия житель Липецка попал в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Море красиво, но вместе с тем опасноМоре красиво, но вместе с тем опасноФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшую субботу, 25 августа, в Махачкале на побережье Каспийского моря чуть не утонули две девочки - 8 и 14 лет. Происшествие случилось на одной из туристических баз в Кировском районе. В тот день на море были волны. В какой-то момент двух купающихся девочек унесло течением за волнорез. Они начали звать на помощь.

В воду тут же бросился один из отдыхающих - липчанин Денис. 8-летнюю девочку удалось почти сразу вытолкать на берег - она была в спасательном жилете. Та, что постарше сильно запаниковала. Она вцепилась в Дениса, пытаясь спастись. Чтобы обоим не пойти на дно, мужчина толкал девочку к берегу, доплывал до нее и снова толкал. Так продолжалось, пока другие отдыхающие не вытащили ее.

В этот момент силы покинули Дениса. Его начало уносить течением. Тогда мужчины на берегу бросились к нему и помогли выбраться на берег. Как сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы, скорая забрала девочек в городскую больницу, а Дениса - в районную больницу Новолака. К счастью, все остались целы и уже во второй половине дня вернулись в гостиницу.

Спасенные девочки оказались из Чечни. После выходных они с родителями вернулись домой. Денис и его семья поехали в Липецк.

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