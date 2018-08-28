2018-08-28T09:49:16+03:00
Общество

НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей

НЛМК приглашает липчан 29 августа на экскурсию по производственным объектам предприятия
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За полтора часа они смогут посетить доменное производство, цех горячего проката и декоративный экологический уголок «Лебединое озеро».

Жители и гости города могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время в 10-00 и 14-00. От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов,2) будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет. Дети в возрасте до 14 лет могут посетить комбинат только в сопровождении родителей.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться не позднее 18-00 28 августа по телефонам (4742) 441-858 (Раевский Вадим) и (4742) 444-074 (Ясенко Анастасия) или отправить сообщения на адреса электронной почты (raevskiy_vy@nlmk.com; yasenko_an@nlmk.com).

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков. На экскурсию рекомендуется захватить с собой бутылочку питьевой воды.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.

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