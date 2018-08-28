Игорь Щеголев побывал в музее и тренажерном комплексе Липецкого авиацентра

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-28T16:41:06+03:00

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В ходе сегодняшней рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев осмотрел музей Липецкого авиацентра, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Историко-мемориальный зал войсковой части 62632 был открыт в 1980 году. Его экспозиция знакомит с основными этапами развития авиации в городе, от самолетов «Илья Муромец» до настоящего времени. Среди экспонатов - макеты самолетов и вертолетов, авиационное вооружение и оборудование.

Основой деятельностью музея является военно-патриотическое воспитание личного состава частей авиационного центра ВКС, а также молодежи города и районов области. Ежегодно музей посещает свыше 2000 человек. Знакомство с авиационной историей Липецка способствует формированию у подрастающего поколения гордости за свою малую родину и Отечество, за Воздушно-космические силы Российской Федерации.

Игорь Щеголев и глава администрации Липецкой области Олег Королев осмотрели экспозицию музея и побывали в тренажерном комплексе. Вместе с начальником авиацентра генерал-лейтенантом Юрием Сушковым полпред совершил тренировочный полет на тренажере Су-34. За свою историю Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В.П. Чкалова подготовил более 55 тыс. специалистов. Здесь проходили обучение 11 космонавтов, 136 Героев Советского Союза, пять Героев Российской Федерации. Сегодня в Липецком авиацентре ежегодно обучается около 1000 специалистов. В системе дополнительного профессионального образования авиационный персонал, в том числе иностранные военные специалисты переучиваются на 27 типах и модификациях самолетов.

Полпреду в качестве подарка вручена книга «Дорога в небо» и памятная медаль в честь 100-летия липецкой авиации. Юбилей отмечается в ноябре этого года. К знаменательной дате была открыта Аллея героической славы Липецкого авиацентра, на которой установлены бюст Героя Советского Союза Валерия Чкалова и мраморные плиты с фамилиями героев СССР и России, проходившими службу в авиацентре в разные годы. Липецкие летчики постоянно оттачивают свое профессиональное мастерство, приумножая мощь современной техники своей отвагой и выучкой. «Верность небу, выдержка и боевой дух – лучшая гарантия того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей», - подчеркивает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.