В помощь липецким родителям
Готовясь к школе, современным родителями приходится покупать не только портфель и пенал
В нашу жизнь прочно вошли всевозможные гаджеты: телефоны, планшеты, «умные» часы. Некоторые устройства могут существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей. Эксперты МТС рассказали, какие девайсы покупают для школьников в 2018 году.
Выбираем смартфон.
Alcatel 1 — мечта первоклассника
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Стоимость: 4990 рублей
Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов. Посмотреть информацию в интернете, обсудить домашнее задание в общем классном чате — все это базовые потребности для современного школьника. В качестве первого смартфона отлично подойдет Alcatel 1 — свежая модель с широкоформатным 5-дюймовым дисплеем.
Смартфон продается в трех цветовых решениях — синем, золотом и черном. Внутри все самое необходимое: 8 ГБ внутренней памяти для хранения данных, четырехъядерный процессор, обеспечивающий комфортную скорость работы и простая 5-мегапиксельная камера. А вишенкой на торте стала облегченная версия операционной системы — Android Oreo GO Edition. Она специально разработана Google для работы на устройстве с простой начинкой и отличается высокой скоростью работы.
Honor 7A — лучший друг школьника
Стоимость: 7470 рублей
Простой смартфон от Honor в металлическом корпусе. Порадует школьника своим 5,45 дюймовым безрамочным дисплеем, на котором удобно смотреть фотографии, видеоролики и пользоваться интернетом.
Новинка может похвастаться громким динамиком, благодаря которому ребенок не пропустит звонок от родителей. Также Honor 7A получила неплохую 13-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор ёмкостью 3020 мАч — хватит на 1,5-2 дня работы.
Honor 9 Lite — яркий и мощный смартфон для старшеклассника
Стоимость: 13990 рублей
Для школьников постарше отличным подарком станет Honor 9 Lite. Он получил не только мощную начинку, которая справляется с тяжелыми играми и приложениями, но и стильный стеклянный корпус.
Смартфон получил 5,65-дюймовый безрамочный экран с большим разрешением. Благодаря яркой и четкой картинки, с такого дисплея приятно читать, смотреть видео и переписываться в соцсетях. 32 ГБ встроенной памяти хватит для установки приложения и хранения огромного количества медиафайлов. А еще в Honor 9 Lite сразу 4 камеры — две основные и две фронтальные. Они нужны для красивого размытия заднего фона при портретной съемке.
Выбираем планшет.
Huawei Mediapad T3 7 — простой планшет с поддержкой LTE
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Стоимость: 5990 рублей
Доступная модель, которая подойдет ученикам начальной школы. Huawei Mediapad T3 7 поддерживает работу с текстовыми документами, презентациями. На него можно загрузить книги и учебники, поставить онлайн-переводчик или Skype для видеосвязи.
В свободное от учебы время планшет идеально подходит для развлечений — на ярком 7-дюймовом экране удобно смотреть видео, общаться в соцсетях и т.д.
Huawei Mediapad T3 10 — большой экран для продуктивной работы
Стоимость: 11990 рублей
Планшет с большим экраном и поддержкой LTE станет незаменимым помощником для любого ребенка. Наряду с высококачественной сборкой и ярким дисплеем, Mediapad T3 10 может запускать тысячи Android-приложений, доступных в магазине — можно читать книги, смотреть обучающие ролики, делать презентации и домашние задания.
Также планшет интересен своим детским режимом: родители могут настроить время, которое ребенок будет проводить за устройством и выбрать доступные ему приложения. Так, например, школьник не сможет играть на уроках, а будет использовать только те программы, которые ему пригодятся для учебы.
Выбираем детские часы.
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Стоимость: 2599 рублей
В Aimoto Start установлен цветной сенсорный экран и специальная сенсорная кнопка для звонков. Производитель предусмотрел необходимые функции детских GPS часов: шагомер, отслеживание местоположения, история перемещений, уведомление о выходе из разрешенной зоны, кнопка SOS, удаленное прослушивание и голосовой чат. Часы можно использовать как телефон: совершать звонки и отправлять сообщения. Для этого достаточно установить сим-карту оператора сотовой связи.
Кроме того, гаджет дополнили функцией водонепроницаемости — можно не бояться, что десткие часы выйдут из строя из-за дождя.
Стоимость: 4990 рублей
Часы имеют степень водостойкости IP67, что делает их защищенными от воздействия воды при кратковременном погружении на глубину до одного метра. Из других приятных бонусов — родители имеют возможность удалённо делать снимки ребёнка через мобильное приложение с помощью встроенной камеры в Aimoto Ocean.
Кроме того, в устройство встроен полный пакет для безопасности ребенка — SOS вызов, GPS-трекер, функция удаленного слежения, возможность звонков на заданные номера, мониторинг передвижения через приложения для Android и IOS, а также прослушивание звука в окружении до 5 метров.
Стоимость товаров действительна на момент публикации
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