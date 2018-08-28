Названы лучшие животноводы Липецкой области по результатам первого полугодия

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-28T11:53:55+03:00

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Подведены итоги трудового соперничества в отрасли. За нелегкий труд животноводы региона, добившиеся высоких показателей в первом полугодии, получат в награду денежные премии, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Имена победителей трудового соперничества соответствующим распоряжением утвердил глава администрации Липецкой области Олег Королев. Регион – один из немногих субъектов РФ, где ежегодно чествуют лучших тружеников отрасли.

В окончательном списке победителей - 28 человек. Они участвовали в трудовом соперничестве в 21 номинации. Липецкие животноводы ежегодно добиваются высоких результатов. В первом полугодии 2018-го производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 177 тыс. тонн и увеличилось к предыдущему году на 6%.

Областные власти считают развитие животноводства ключевым направлением АПК и поддерживают строительство высокотехнологичных комплексов, обеспечивающих наибольшую рентабельность капиталовложений. «Реализуемые проекты позволят полностью обеспечить импортозамещение по животноводческой продукции», - отмечает глава региона Олег Королев.

Основной прирост мяса с начала года обеспечен за счет ускоренного развития свиноводства и птицеводства. Кроме того, в регионе произведено 326 млн. штук яиц, в том числе в сельхозпредприятиях 247 млн. штук, при темпах роста к 2017 году – 112%. В последние годы наметился стабильный рост валового производства молока. За полугодие оно составило 138 тыс. тонн. Это 113% к уровню 2017 года. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях достигла 3790 кг (107%, или плюс 247 кг).

Фото: Владимир КУЛИК.