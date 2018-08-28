2018-08-28T12:30:59+03:00
Происшествия

В Липецкой области судили 39-летнего мужчину за сбор дикорастущей конопли

Житель Елецкого района проведет 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина собирал коноплю на заброшенной фермеМужчина собирал коноплю на заброшенной фермеФото: Архив "КП"
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Тербунским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Елецкого района. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 22 июня этого года подсудимый приехал в село Меньшой Колодезь Долгоруковского района. Там на территории заброшенной фермы он собирал дикорастущую коноплю. Возвращаясь обратно, мужчину остановили автоинспекторы. Они проверили машину и обнаружили «добычу» массой 105,1 г.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчина признал свою вину. Кстати, обвиняемый уже был ранее судим за сбыт наркотиков. Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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