2018-08-28T14:21:09+03:00
Общество

Жители региона приглашаются в двухдневный туристический поход

Длина маршрута составит 30 километров
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Туристический клуб имени Евгения Смургиса 1-2 сентября приглашает всех желающих в пеший двухдневный поход «Народная экотропа», - сообщает пресс-служба областной администрации. В путешествие приглашаются начинающие туристы, любители пешего туризма и активного досуга.

Мероприятие проводится с целью ознакомления жителей региона с родным краем, а также привлечения населения к местному туризму. Поход охватит Елецкий район и пройдет по маршруту: Дубки (Хомутов лес) - Березовка - Дерновка - Нижний Воргол - Дмитриевка (р. Сосна). Старт похода 1 сентября. Длина маршрута составит не более 30 км.

Развитие туризма как отдельной отрасли глава региона Олег Королев считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы. «Нужно быть патриотом, любить Родину, ее красивейшую природу, памятные, заповедные места. На территории нашей области находятся уникальные достопримечательности, которые необходимо посетить каждому липчанину», - говорит руководитель региона.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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