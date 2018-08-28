2018-08-28T14:46:59+03:00
Общество

Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев начал рабочую поездку с посещения школы

Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев сегодня посетил Липецкую область
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В ходе рабочей поездки вместе с главой региона Олегом Королевым он побывал в школе №60Ю, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 800 учеников, в июле получили в подарок ко Дню города жители микрорайона «Елецкий».

Вместе с главой региона Олегом Королевым и главным федеральным инспектором по Липецкой области Олегом Снежковым полпред осмотрел учебные классы, актовый и спортивные залы, а также бассейн, который уже работает. Общая стоимость объекта, финансировавшегося из федерального, регионального и муниципального бюджетов, превысила 600 млн. рублей.

Новая школа – современный высокотехнологичный учебный комплекс, имеющий оригинальные архитектурные и дизайнерские решения. Ее материально-техническая база позволит реализовывать модульную образовательную программу «Школа равных возможностей». Социальными партнерами школы по реализации программ повышенного уровня станут Липецкий государственный технический университет, ПАО «НЛМК», а также Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий.

Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть пандус, лифт, специально оборудованные учебные кабинеты и санузлы. С сентября педагогический коллектив начнет реализацию адаптированной образовательной программы для детей с расстройством аутистического спектра по модели «ресурсный класс». Учащиеся, осваивающие эту программу, смогут посещать уроки в ресурсном и общеобразовательном классах. Школа для обеспечения полноценной занятости учащихся во внеурочное время располагает ИЗО-студией, хореографическим, спортивным и тренажерными залами, двумя библиотеками с читальными залами и зонами отдыха, актовым залом на 300 мест.

Концепция школы, разработанная на этапе ее становления, предполагает, что для микрорайона с планируемой численностью населения почти 17000 человек учреждение будет не только образовательным, но и культурно-досуговым центром. Для этого педагогическим коллективом создана и уже реализуется программа «Школа – социокультурный центр микрорайона». Жители посещают бассейн, большая чаша которого рассчитана на шесть дорожек длиной 25 метров, занимаются в спортивном зале игровыми видами спорта, поддерживают хорошую физическую форму в тренажерных залах и фитнес-студии, используют для активного отдыха игровые площадки учреждения.

Олег Королев отметил, что в жители области имеют возможность заниматься физкультурой и спортом, пользоваться бассейнами, которые построены в каждом районе. «Теперь мы возводим ледовые дворцы и новые спорткомплексы», - подчеркнул Олег Королев.

Полпред высоко оценил результаты реализации губернаторской программы по строительству в каждом районе плавательных бассейнов. «Это здорово, что в каждом райцентре теперь есть современные спортивные залы и бассейны, где могут заниматься и дети, и взрослые», - сказал Игорь Щеголев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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