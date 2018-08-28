2018-08-28T14:50:58+03:00
Общество

Администрации Липецка придется взять в кредит 180 миллионов рублей

В бюджет города внесли изменения
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете депутаты приняли очередной пакет изменений в бюджет городаВ Липецком горсовете депутаты приняли очередной пакет изменений в бюджет городаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 28 августа, в Липецком горсовете парламентарии приняли очередной пакет изменений в бюджет города. Как сообщили в пресс-службе горсовета, городская казна увеличилась почти на 17 миллионов рублей. Расходная часть выросла на 197 миллионов рублей.

Из регионального бюджета Липецк получит дотацию в 80 миллионов рублей. Около 2,4 миллионов этих денег направят департаменту физкультуры и спорта. Так удастся сохранить зарплаты тренерского состава школ, переведенных из учреждений допобразования в учреждения физкультурно-спортивной направленности.

4,7 миллиона рублей выделят на капремонт здания по улице Московская, 77. На 29,5 миллионов рублей увеличены средства субвенции на реализацию законов области. Из них 13,5 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты на питание в школах. 9,3 миллионов рублей направят в детские сады, как компенсации за присмотр и уход за детьми. 3 миллиона рублей выделят на отлов и содержание безнадзорных животных.

При этом уменьшается объем прочих безвозмездных поступлений на 100 миллионов рублей. Средства были предусмотрены на благоустройства Нижнего парка, реконструкцию стадиона «Металлург» и ремонт дорог. Так как часть этих работ выполнена, а на остальных ведется процедура закупок, мэрии придется брать кредит на эту сумму.

В кредит возьмут еще 80 миллионов рублей. Деньги потратят на снос аварийных домов, строительство межсекторных дорожек на кладбище в Сселках, проектно-сметную документацию полигона «Орлиный лог», исполнение судебных решений, субсидии транспортникам, техническое оснащение и ремонт помещения под студию звукозаписи, оплату транспортных расходов и вступительных взносов за участие в соревнованиях юных спортсменов, ремонт спортшколы олимпийского резерва №10.

С учетом внесенных изменений бюджет Липецка на 2018 года составил: по доходам – 11,9 миллиардов рублей, по расходам – 13,1 миллиард рублей. Дефицит – 1,1 миллиард рублей.

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