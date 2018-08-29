Добринскому району – 90!

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-29T10:52:13+03:00

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Житница Липецкого региона – Добринский район – сегодня один из самых значимых и успешно развивающихся в области. Своими достижениями в сельхозотрасли район славился с давних времен. Еще в 30-е годы прошлого века добринцы были победителями Всесоюзного соцсоревнования, знаменитый колхоз имени Ильича представлял Добринский район (и страну в целом) на Всемирной выставке в США.

Новый фонтан теперь излюбленное место отдыха

А образовался один из крупнейших районов региона 30 июля 1928 года, войдя в состав Борисоглебского округа Центрально-Черноземной области. И по тем временам у Добринского района был весомый потенциал - здесь было 15 колхозов, 1 коммуна и 6 совхозов. В хозяйствах насчитывалось 614 лошадей, более 8200 коров, свыше 35 тысяч овец, было 30 тракторов. Развивались торговля и кооперация, кустарная промышленность (промыслы ложкарей, овчинников, вальщиков), в районе было 3 больницы, 41 школа…Добринцы с честью прошли испытания в трудные для страны годы, на протяжении всей своей истории район отличался высокими показателями хозяйственной деятельности. И сегодня район-труженик верен себе – здесь неизменно собирают высокие урожаи зерновых, на крупнейшем в стране сахарном заводе производится 5% всего российского сахара. Преобразилась и сама жизнь селян – с приходом нового главы района начала воплощаться в жизнь стратегия ускоренного развития.

В день празднования юбилея, который добринцы отмечали 18 августа, мы побывали в райцентре, ставшем центром торжеств – узнали о здешних переменах и преобразованиях, окунулись в атмосферу праздника.

«У добринцев две гордости – наша земля и наши жители»

О том, что достигнуто и какие перспективы развития у района нам рассказал глава райадминистрации Сергей Москворецкий.

- Сергей Петрович, с какими успехами, достижениями район пришел к своему юбилею?

- У нас аграрный район и традиционно делаем акцент на развитие сельхозотрасли. Каждый раз, подводя итоги по урожайности, думаешь - куда же еще больше (с улыбкой замечает глава района - авт.)? Но современные технологии и самоотверженный труд наших хлеборобов позволяют поднимать все выше планку результатов. И в этом году мы с хорошим урожаем – валовый сбор зерновых превысит прошлогодний показатель. Развиваем и кооперацию (100% ЛПХ привлечены в кооперативы), в экономику активно вовлекается частный бизнес, собираемся открывать 2-й кооперативный рынок, ориентированный на более крупных производителей. По объему инвестиций за последние годы район в числе первых среди муниципалитетов области. На качественно новый уровень вышло здравоохранение – медучреждения отлично оснащены плюс высокая степень доступности оказания медуслуг. Заметны достижении и в образовании, культуре, спорте – стараемся развиваться по всем направлениям.

Самодеятельные артисты порадовали своим творчеством.

- Основной показатель развития – это уровень качества жизни, благосостояния жителей. Какие здесь изменения?

- У нас две гордости – наша земля и наши жители, и основная задача районной власти - обеспечить землякам достойные условия для жизни. Район в тройке лидеров среди муниципалитетов области по уровню заработной платы. Последние три года проводим масштабные работы по благоустройству – преображается не только райцентр, но и сельские поселения, фактически в каждом из них оборудована зона отдыха. Мы построили многофункциональный культурный центр и 3D-кинотеатр, отремонтировали Дома культуры (и строим новые), первыми в регионе сделали школьникам теплые остановки, улучшаем дорожную сеть. Наша цель, чтобы селяне, не выезжая за пределы района, могли получить полный набор услуг (отвечающий духу времени) для качественного отдыха. Радует, что помогают сами жители, активно включаясь в процесс благоустройства.

- А что в ближайшей перспективе?

- Будем и дальше выполнять намеченную программу по улучшению качества жизни селян. До конца года появится большая спортплощадка перед лицеем №1, в октябре откроем новый ДК в селе Березнеговатка, будем реконструировать площадь Ленина в райцентре, построили к зиме 9 новых котелен. Большой проект по благоустройству поселка Плавица – здесь построен отличный ДК, появятся парк и детские площадки. Вся эта работа по обустройству территории – вершина айсберга. Основной упор – на развитие экономики (не зацикливаясь на чем-то одном), интенсификацию инвестпроектов, будем развивать переработку, самозанятость. Особое внимание уделим качеству образования, профориентации школьников. Очень важно, считаю, духовное оздоровление общества, воспитание молодежи - эти вопросы для нас всегда на первом плане.

- Что бы пожелали землякам –добринцам в этот славный юбилей?

- Благополучия, мирного неба над головой, всегда оставаться такими же трудолюбивыми. А еще здоровья, счастья и любви к своей малой Родине – нашему общему дому!

И фонтан, и концерт, и салют!

В знаменательную для района дату праздничная, в нарядном убранстве, с торговыми рядами и аттракционами, Добринка гостеприимно распахнула свои объятия для всех. Сюда, на торжества съехались гости с разных концов региона и соседних областей. Юбилейные мероприятия стартовали еще днем ранее – с велопробега по улицам поселка. А сама программа торжеств отличалась насыщенностью и разнообразием – были и приветственные речи высоких гостей, и чествования передовиков, и зрелищные шоу, и массовые народные гуляния.

В День района открылась обновленная Доска Почета и красавец-фонтан с 12-метровой чашей (на постройку собирали «всем миром»), словно символизирующей каравай хлебного края. А затем многочисленные гости посмотрели яркое театрализованное представление «Семнадцать мгновений из истории родного края», в котором показали свои таланты жители всех сельских поселений. Порадовали гостей выступления местных и липецких артистов художественной самодеятельности. Уже вечером «зажег» на сцене популярный российский исполнитель Стас Костюшкин, а венчал юбилейные торжества праздничный, насыщенный всеми красками, салют.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

На юбилей района в Добринку съехалось множество гостей.

«Добринский район всегда стабилен, ни в одни времена он не подводил страну. Сегодня для молодежи здесь хорошее будущее».

Председатель областного Совета депутатов Павел Путилин

Испекли мы каравай

«Умение местной власти выстраивать отношения с трудовыми коллективами, жителями дает свои результаты. Чувствуется, что район на подъеме, находится на правильном пути развития.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов.