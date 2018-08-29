2018-08-29T11:38:01+03:00
Общество

Студентам МИСиС рассказали о преимуществах работы в НЛМК

Встреча прошла в спортивно-оздоровительном лагере «Металлург»
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Представители НЛМК провели встречу со студентами Московского института стали и сплавов, которая прошла в вузовском спортивно-оздоровительном лагере «Металлург» (Абхазия).

Специалисты кадровой службы комбината рассказали о предприятии, о преимуществах трудоустройства в компании, о социальных корпоративных программах и молодежных проектах. Работники НЛМК – выпускники МИСиС поделились личным опытом построения карьеры на предприятии. Вопросы студентов касались стратегии и задач компании, корпоративной культуры и ценностей, возможности профессионального развития в Группе НЛМК.

«Талантливых ребят, получивших хорошее базовое образование в ведущих вузах страны, всегда ждут в подразделениях Новолипецкого комбината. Сегодня среди специалистов и руководителей НЛМК трудится немало выпускников Московского института стали и сплавов. Уверена, что и новое поколение студентов МИСиС оценит широкие возможности для успешной самореализации в нашей компании и по окончании вуза вольется в большой коллектив профессионалов НЛМК», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

После встречи большая часть студентов заинтересовалась поучением дополнительной информации о НЛМК как потенциальном работодателе и возможностью пройти производственную практику в подразделениях комбината.

В планах НЛМК развитие подобных контактов со студентами МИСиС, в том числе на территории вуза в Москве в традиционные Дни карьеры.

Сергей АЛЕСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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