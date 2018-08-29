Игорь Тиньков: Если мы хотим иметь хороший городской транспорт, то надо менять неэффективные МУПы

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-29T17:16:00+03:00

На 38-й сессии Липецкого горсовета парламентарии приняли пакет изменений в Бюджет города и не дали «добро» на приватизацию муниципального перевозчика

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«Быть или не быть?» Давно назревший вопрос о преобразовании МУП «Липецкий пассажирский транспорт» в акционерное общество на сессии горсовета (хоть и был в повестке дополнительным) стал самым обсуждаемым. Представители мэрии убеждали парламентариев в крайней необходимости акционирования муниципального перевозчика. И доводы были весьма убедительные - его низкая конкурентоспособность на рынке пассажироперевозок, сложности в привлечении кредитов, отсутствие коммерческой гибкости и оперативности в закупочной деятельности. А главную задачу по обновлению автопарка можно будет выполнить за счет акционеров. Глава города Сергей Иванов констатировал, что у предприятия нет возможности конкурировать с частниками за рентабельные маршруты. Приобретаемая техника идет лишь на замену обветшалого транспорта.

- Для расширения автобусного парка и возможности конкурировать за прибыльные маршруты с частными перевозчиками в год необходимо приобретать минимум по 100 единиц техники. В бюджете на эти цели средств нет, - заявил мэр города.

Главный аудитор Липецка Марина Зиборова заметила, что аргументов в пользу акционирования вполне достаточно. Тем не менее, даже в случае преобразования «Липецкпассажиртранс» останется работать на регулируемом тарифе – рост прибыли возможен в случае расширения рынка перевозок. Как заверяла депутатов Марина Зиборова, проверки финансовой деятельности предприятия в случае его приватизации, все равно останутся за Счетной палатой.

Убеждала парламентариев, что «приватизируемое предприятие при сохранении 100% акций муниципалитета будет находиться под его полным контролем» и зам.начальника имущественных и земельных отношений администрации города Ольга Ковалева.

Но…доводов мэрии в пользу приватизации для депутатского корпуса оказалось, видимо, недостаточно. «За» проголосовали 24 депутата, «против» - 4, шестеро воздержались. В итоге не хватило одного голоса для положительного решения по акционированию «Липецкпассажиртранс».

Председатель Липецкого городского совета депутатов Игорь Тиньков считает, что к этому вопросу все равно придется вернуться.

- Правительство РФ еще несколько лет назад решило, что МУПы - малоэффективная форма управления. Все липецкие МУПы – убыточные, и их существование это лишь вопрос времени. Мы хотим, чтобы у нас сегодня был комфортный новый транспорт, который бы ходил без перебоев. А это и другие управленческие решения, и другое финансирование. Поэтому мы в любом случае снова вернемся к акционированию «Липецкпассажиртранса», - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.

На сессии также утвердили поправки в городской бюджет. Он «подрос» за счет безвозмездных поступлений почти на 17 млн. рублей. Но и расходная часть выросла на 197 млн рублей.

По информации главного финансиста города Татьяны Григоровой, Липецк получит 80 млн рублей дотации из регионального бюджета. Из этой суммы около 2,4 млн. рублей направят департаменту физкультуры и спорта, а 4,7 млн. рублей будет потрачено на капремонт дома № 77 по улице Московская. Оставшиеся 72,9 миллионов рублей, запланированные для покупки здания для муниципалитета, решено пока оставить «в заначке» в казне.

На 29,5 млн. рублей увеличены суммы субвенции на реализацию законов Липецкой области. В том числе, часть средств направят на социальные выплаты на питание в школах и на отлов и содержание бездомных животных, снос аварийных домов, ремонт спортшколы олимпийского резерва № 10.

На сессии также заслушали информацию о выполнении наказов избирателей за этот год и приняли к сведению отчет о деятельности департамента градостроительства и архитектуры.

Владимир КУЛИК.