В Липецке пройдет традиционный фестиваль молодых семей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-29T10:19:08+03:00

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13 сентября в актовом зале ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского пройдет фестиваль молодых семей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. К участию в фестивале приглашаются молодые семьи с детьми, состоящие в зарегистрированном браке и проживающие на территории Липецкой области. Возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет.

Программа фестиваля включает в себя работу творческих интерактивных площадок для детей и проведение нескольких конкурсных испытаний. Первым конкурсом станет домашнее задание «Семейное древо». Участники конкурса готовят генеалогическое древо своей семьи, оформленное фотографиями, рисунками. В рамках конкурса «Визитка» участники подготовят творческую визитную карточку, включающую в себя информацию о семье: традиции, увлечения, достижения, спортивные пристрастия. И наконец, третьим конкурсным испытанием станет творческий конкурс, который будет представлять собой творческое выступление конкурсантов на сцене в любом жанре.

Фестиваль направлен на повышение престижа и роли семьи в обществе, развитие интереса к семейным ценностям в молодежной среде, поддержку творческих и социальных инициатив молодых семей.

"Есть великие святыни и ценности, на которых держится весь мир и все общество, - считает глава региона Олег Королев. – Одной из них является культ семьи. Его возрождение – одна из главных задач власти и всего гражданского общества".

Фото: Светлана ВАСИЛЬЕВА.