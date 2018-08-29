Вакцины против гриппа начали поступать в Липецкую область

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-29T13:38:49+03:00

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В Липецкую область пришла первая партия вакцины против гриппа, - сообщает пресс-служба администрации региона. Бесплатную иммунизацию проводят в рамках Национального календаря профилактических прививок — для тех, кто входит в группу риска. В их числе дети, беременные женщины, пожилые люди, работники медицинских и образовательных организаций.

Все задействованные в прививочной кампании медицинские организации области готовы к проведению вакцинации населения, отметили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

Руководителям предприятий и организаций, чьи работники не относятся к группам риска, определенных Национальным календарем профилактических прививок, санврачи рекомендуют обеспечить закупку противогриппозных вакцин и иммунизацию работающих за счет средств предприятия. В аптечные учреждения области поступили вакцины против гриппа для оказания услуг как оптовым покупателям (предприятиям и организациям), так и населению по рецептам врача.

Договор на медицинские услуги по вакцинации может быть заключен с любой медицинской организацией области, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, включающую проведение иммунопрофилактики.

Всего в этом году в нашем регионе планируется привить более пятисот двадцати тысяч жителей. Продлится иммунизация до конца ноября. Сделать прививку, по словам медиков, нужно успеть до подъёма заболеваемости, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет.

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв не раз подчеркивал особую важность иммунопрофилактики, формирования у населения доверительного отношения к вакцинации. «Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», - считает Олег Королёв.

Фото с сайта администрации Липецкой области.