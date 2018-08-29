2018-08-29T15:02:40+03:00
Общество

Липецкие депутаты не согласились на акционирование МУП «Липецкпассажиртранс»

Для принятия положительного решения не хватило одного голоса
Юлия КЛЮЕВА
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Парламентарии решали, что делать с МУП "Липецкпассажиртранс"Парламентарии решали, что делать с МУП "Липецкпассажиртранс"Фото: Липецкий городской совет депутатов
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В минувший вторник, 28 августа, депутаты Липецкого горсовета еще раз рассмотрели вопрос о преобразовании МУП «Липецкпассажиртранс» в акционерное общество. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, представители мэрии настаивали на приватизации предприятия, ввиду низкой конкурентоспособности, отсутствия коммерческой гибкости и вложений. По мнению городской администрации, в форме акционерного общества «Липецкпассажиртранс» сможет участвовать в закупках. При этом все акции предприятия будут находиться под его контролем.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова подтвердила наступление положительных перемен, которые произойдут после акционирования предприятия. При этом председатель отметила, что в случае преобразования «Липецкпассажиртранс» останется работать на регулируемом тарифе. А увеличение прибыли возможно только в случае расширения рынка перевозок.

- Для расширения автобусного парка и, соответственно, возможности конкурировать за прибыльные маршруты с частными перевозчиками, в год необходимо приобретать минимум по 100 единиц техники, - рассказал Сергей Иванов. - В бюджете на эти цели средств нет.

Несмотря на доводы мэрии, не все парламентарии разделили их точку зрения. За предложение преобразовать предприятие проголосовало 24 депутата. Против – 4. Еще 6 воздержались. Для положительного решения не хватило одного голоса.

- Правительство РФ еще несколько лет назад решило, что МУПы - малоэффективная форма управления, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков. - Все липецкие МУПы – убыточные, и их существование это лишь вопрос времени. Мы хотим, чтобы у нас сегодня был комфортный новый транспорт, который бы ходил без перебоев. А это и другие управленческие решения, и другое финансирование. Поэтому мы в любом случае снова вернемся к акционированию «Липецкпассажиртранса».

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