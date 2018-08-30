2018-08-30T11:22:05+03:00
Общество

НЛМК примет участие во всероссийском субботнике

Он пройдет с 1 по 30 сентября
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НЛМК примет участие во всероссийском субботнике, который пройдет с 1 по 30 сентября. Он организован по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» для объединения неравнодушных людей в решении проблемы загрязнения окружающей среды.

В течение месяца сотрудники около 40 структурных подразделений будут приводить в порядок территорию комбината, высаживать деревья и кустарники, разбивать газоны. Одновременно с субботником на предприятии стартует экологический фотоконкурс. Ценные призы получат авторы самых интересных фотографий с изображением процесса уборки территорий.

«2018 год по решению Президента России объявлен Годом добровольца и волонтера. Новолипецкий комбинат всегда поддерживал инициативы активных липчан, которые направлены на поддержание чистоты, создание комфортной и безопасной городской среды. В этом году на промышленной площадке мы высадим более 3,5 тысяч деревьев и кустарников, обустроим более 10 тысяч кв. метров газона», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В прошлом году во всероссийском субботнике «Зеленая Россия» приняли участие около 600 сотрудников НЛМК. В течение месяца работники компании завершили уборку территории промышленной площадки и прилегающей территории, а также очистили несколько парковых зон Липецка. Всего силами комбината вывезли около 400 тонн различного мусора.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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