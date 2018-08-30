«Отличительная особенность района – устойчивое развитие»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-30T12:30:47+03:00

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История края уходит своими корнями в 17 век, а оживило и поменяло здешнюю жизнь строительство железнодорожной ветки через станцию Астапово, открывшей кратчайший путь с запада на юг и восток страны. Здесь нашел свое последнее пристанище великий писатель Лев Толстой, в честь которого ж/д станция была переименована 100 лет назад.

Район, входивший до 1954 г. в состав и Воронежской, и Рязанской областей, сохранил аграрную направленность до сегодняшних дней. Он успешно развивается, благоустраивается, показывая стабильный рост по всем основным показателям. Здесь была создана ОЭЗ агропромышленного уровня «Астапово», работают свиноводческие площадки мирового стандарта, построен комбикормовый завод, наращиваются мощности переработки в сельхозотрасли.

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В «золотой середине»

О достижениях, проблемных вопросах и перспективах Лев-Толстовского района мы беседовали с его главой Владимиром Осетровым в канун юбилейной даты.

- Владимир Евгеньевич, какие сегодня приоритетные направления, темпы развития района?

- Экономика района базируется на его сельскохозяйственной направленности. И в этом году у нас хороший урожай зерновых – в закромах 120 тыс. тонн, средняя урожайность 35 центнеров, местами и до 66 ц. Основные экономические показатели растут (глава района листает итоговую отчетность за 1 полугодие -авт.) – на 102, 104, 110%. Если у ряда районов области показатель роста инвестиций на уровне 73-75%, то у нас за пятилетие составляет порядка 102%. Радует, что нет падения ни в одном направлении. Мы сумели сохранить и развить то производство, которое у нас было раньше. Устойчиво-стабильно работает швейная фабрика, модернизирован молочный завод (сейчас здесь осваивается производство сыров), возрождается «Стимет», выпускающий сэндвич-панели, наращивает мощности комбикормовый завод. Меньше всего меня заботит «гонка за местом» - главное, что в экономике у нас ежегодный стабильный прирост.

- А как развивается кооперативное движение?

- Число кооперативов возросло, их сегодня 53, и они создаются не для галочки, «мыльные пузыри» нам не нужны. Есть динамика создания субъектов малого и среднего предпринимательства. Если здесь средний темп по области 101%, то у нас 102,1%. К слову, в помощь тем, кто собирается открыть кооператив, выделяем 50 тыс. рублей на «организационно-бумажные» вопросы, помогая с оформлением. Развиваются и сельскохозяйственные кредитные кооперативы – прирост средств в 1 полугодии (сравнивая с прошлогодним показателем) составляет 25%. Активно работаем с областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства – за первую половину года заключено 10 договоров по микрозаймам.

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- С каждым приездом в район видишь изменения, радующие глаз - район активно благоустраивается…

- Это составная часть качества жизни, куда входит развитие здравоохранение, культуры и спорта, уровень зарплат… И в комплексе здесь у нас неплохая ситуация. Отремонтированы практически все ФАПы, заметен рост заработной платы – в среднем он составляет 106-118%, а в здравоохранении 126%, в образовании 114%. Популярен спорт – бассейн переведен на круглосуточный режим работы, реконструировали стадион, трибуны которого всегда переполнены, наш футболист Антон Багров сейчас лучший бомбардир в первенстве области. В следующем году начнем строительство закрытой ледовой площадки «Золотая шайба», уже готовим смету.

Хотя смертность и превышает рождаемость, но демографическая ситуация стабильна за счет миграции. Более того, растет число школьников. Если в 2017 г. в поселке было 56 выпускников, то сейчас 85, на целый класс стало больше и первоклассников. Фактически отсутствует безработица – у нас 182 вакансии.

- Но без проблемных вопросов, как и везде, не обойтись. В чем они заключаются и как их решаете?

- За пределами района порядка 720 человек, покинувших его в трудные 90-е, и задача вернуть специалистов. Да, вакансии есть, но не подходят либо специальности, или зарплата. У нас, как и везде, дефицит рабочих кадров – не хватает трактористов, комбайнеров, потому необходимо возрождение системы профтехобразования. Мы стараемся привлечь кадры и за счет обеспечения специалистов жильем.

Удержать молодежь на месте непросто. Я очень рад, горжусь нашими выпускниками школ – они поступают в воронежские, липецкие, столичные вузы. Но где им работать в районе по выбранной специальности «международные отношения» или «биотехнологии»? И если 10% всех уехавших ребят вернутся работать обратно в район, то будет хорошо.

В наших планах развития района будем развивать сельхозпереработку, сейчас изучаем потребность специалистов. Прорабатываем и «железнодорожное направление», ведь в 70-80-е годы на железной дороге у нас работало 3,5 тысячи человек (в 10 раз больше, чем сейчас), было 120 локомотивных бригад. Развивается туризм – дом-музей, последнее место пребывания великого писателя, посещают японцы, финны, французы, канадцы. Развиваем и событийный, исторический туризм – за последние 4 года количество туристов в наш край возросло более чем в 5(!)раз – до 26 тысяч в год. Здесь большой фронт работ по развитию инфраструктуры. Будем и дальше заниматься благоустройством в рамках 5-ти летней программы, реконструируем центр поселка Лев-Толстой с сохранением стиля той эпохи. Радует, что у людей проснулась тяга к прекрасному, селяне активно участвуют в благоустройстве придомовой территории. Лучшие из поселений будут награждены в юбилейный День района.

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Праздник для всех

К юбилейной дате в районе была подготовлена обширная праздничная программа. И главная цель была сделать ее интересной для всех категорий жителей, что сполна удалось. Первый день празднеств было решено посвятить детям. На нескольких площадках для ребятишек организовали игровые развлекательные представления, тех, кто постарше, вечером ждала дискотека. Насыщенным стал и следующий день празднований – чествовали передовиков (открылась обновленная Доска почета), под сводами Троицкой церкви был открыт музей Православия, где в числе реликвий – евангелие эпохи царя Алексея Михайловича. Интересно-увлекательно и задорно-зажигательно прошла выставка-фестиваль всех 10 поселений района – с песнями, танцами, частушками, конкурсами и массой угощений на любой вкус. Многочисленных гостей (в том числе из соседних районов и регионов) порадовали и концертная программа, и разноцветно-красочный салют.

Владимир КУЛИК.

Фото автора и из архива администрации района.