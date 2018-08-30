В Липецкой области завершили уголовное расследование в отношении мужчин, убивших двух женщин 15 лет назад

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-30T09:32:24+03:00

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В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве 15-летней давности. Фигуранты дела - 32-летний обвиняемый и его 29-детний сообщник долгое время находились в розыске. Их действия квалифицированы по пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем" и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Как сообщили в региональном СКР, поздно вечером 21 марта 2003 года трое несовершеннолетних парней пришли в гости к 56-летней соседке. Женщина проживала со своей престарелой матерью в Грязях. Молодые люди были пьяны. Они решили похитить ценные вещи у хозяек квартиры. Но те дали отпор. Тогда подростки напали на женщин, жестоко избили их, нанесли около 23 ударов кулаками и ногами. Парни били женщин молотком и сковородой по всему телу и голове.

Женщины от полученных травм скончались. По данным судмедэкспертов, причина смерти - открытые черепно-мозговые травмы. Подростки же похитили из квартиры телевизор, одежду и обувь, золотые украшения, посуду, продукты питания и деньги. Сумма нанесенного ущерба - почти 30 тысяч рублей.

Злоумышленникам удалось скрыться от следствия, их объявили в розыск. Расследование уголовного дела приостановили. Но работа по раскрытию особо тяжкого преступления продолжалась. Так, в апреле этого года одного из фигурантов обнаружили во Владимирской области. Он проживал с сожительницей, взяв другое имя. За эти 15 лет он успел стать многодетным отцом. Обвиняемого доставили в Липецкую область и заключили под стражу. Сначала он признал свою вину, однако потом утверждал, что не причастен к этому преступлению. Однако, обмануть следствие ему не удалось - доказательства подтверждают его вину.

Следствием также установлены его соучастники. Один из них находится на принудительном лечении. Во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков у него выявили психиатрическое заболевание.

Уголовное дело в отношении двух фигурантов будет передано в суд. Материалы дела в отношении их соучастника выделены в отдельное производство. Мужчину продолжают разыскивать.