Ветераны липецкой журналистики побывали в гостях у левтолстовцев

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-30T13:33:35+03:00

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Около 30 ветеранов липецкой журналистики побывали в Лев-Толстовском районе, - сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционный пресс-тур с осмотром достопримечательностей, музейными экскурсиями и чаепитием для коллег организовал Союз журналистов Липецкой области.

Среди участников - известные представители журналистского сообщества, внесшие достойный вклад в развитие местной прессы. Хотелось бы, чтобы они как можно дольше служили примером нынешним репортерам и редакторам, а сегодняшнее поколение работников СМИ, оставаясь верным лучшим традициям, поддерживало высокий авторитет своей профессии и сохраняло доверие читательской аудитории, отметил председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов.

Высокую миссию представителей журналистского сообщества неоднократно подчеркивал руководитель исполнительной власти региона Олег Королев. «Помните о том, что слово есть поступок. Обращайтесь с ним мудро и бережно, ибо время проходит, а сказанное слово остается», - отмечает глава области.

Фото с сайта администрации Липецкой области.