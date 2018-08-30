Для пернатых – реальная угроза

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-30T15:24:22+03:00

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Волна птичьего гриппа в мире, типичного в теплое время года, накрыла и ряд российских регионов, в том числе, сопредельных с Липецкой областью. Это остро протекающее вирусно-инфекционное заболевание птиц поражает органы дыхания, пищеварения и отличается высокой летальностью. Но это лишь часть проблемы – опасная инфекция несет угрозу жизни человеку. Птичий грипп способен постоянно мутировать, некоторые штаммы возбудителя вызывают тяжелые формы заболевания с летальным исходом.

Если пернатые, живущие в дикой природе, более устойчивы к инфекции, то для домашней птицы риск огромен – вирус способен уничтожить до 100% птичьего поголовья. Угроза заноса инфекции на территорию Липецкой области дикими, перелетными птицами по-прежнему высока, но эпизоотическая обстановка по птичьему гриппу, в том числе, в Липецке, в целом благоприятная.

- Ведем постоянный мониторинг ситуации в частных подворьях, зоопарке, «Лебедином озере» на территории НЛМК, в ЛПХ и крупных хозяйствах с большим содержанием птицы. Ежемесячно делаем забор крови пернатых для исследования, - поясняет главный ветврач Правобережной ветклиники Игорь Сидоренко. - Особое внимание – территориям с большим скоплением людей. Все пернатые в зоопарке привиты. Постоянный жесткий контроль (причем каждой партии) и за продукцией на предприятиях птицепереработки, в частности, в селе Ленино. Регулярно берем забор биоматериала для исследования также у дикой водоплавающей, синатропной (неодомашненной, живущей вблизи - авт.) птицы.

Как рассказали нам в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, ее специалистами ведется постоянная профилактическая работа с владельцами голубятен - проводятся рейды, собеседования, вакцинация птицы. Здесь важно осознание рисков теми, кто занимается разведением декоративных птиц. Предпринимателям необходимо своевременно уведомлять ветеринарные службы о своих проектах – будь-то открытие зоомагазинов (и их пополнение живностью), площадки по содержанию собак и т.д.

При общении с пернатыми опасен не только птичий грипп, но и орнитоз – острое инфекционное заболевание. Потому необходимо при покупке живности в зоомагазине обязательно (об этом всегда должны помнить родители ребенка) просить документы, подтверждающие здоровье птиц.

Заражение опасной инфекцией происходит воздушно-капельным путем – достаточно взмаха крыла в стайке подкармливаемых голубей. Потому устраивание «кормовых столов» на первый взгляд с благой целью, может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. Надо всегда быть бдительными – не покупать птицеводческую продукцию «с рук», на стихийных рынках, ведь опасность заражения инфекцией здесь высока. Еще одна группа риска - бездомные животные, за которых больно и обидно, ведь они появляется из-за бездумно-преступного отношения к ним со стороны людей. Кстати, немногие знают, что по законодательству Липецкой области в квартирах нельзя держать более 3-х животных.

- Содержание домашних животных налагает на человека большую ответственность, - отмечает Игорь Сидоренко. – Во многих цивилизованных странах нельзя завести домашнее животное «просто так» - необходимы определенные обязательства и гарантии по его содержанию, уходу. Отрадно, что растет сознание наших граждан в плане ответственного отношения к «братьям нашим меньшим» - увеличивается число прививаемых животных. Этому способствует и большая разъяснительная работа, проводимая сотрудниками станции среди населения.

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В канун Дня ветеринарного работника хочется пожелать людям этой гуманной и очень нужной профессии, здоровья и добра, они заслуживают самой большой благодарности за свой нелегкий и столь нужный труд!

Начальник ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главный ветврач г. Липецка Владимир Завьялов.

Владимир КУЛИК. Фото автора.