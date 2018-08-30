2018-08-30T16:14:21+03:00
Общество

Липецкая область – лучшая по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения

Рейтинг подготовлен Министерством труда и социальной защиты России
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Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам деятельности органов службы занятости в первом полугодии 2018-го провело мониторинг и оценку качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Динамика приведенных в мониторинге данных, характеризующих доступность и качество государственных услуг, свидетельствует о достижении высоких показателей в сводной интегральной оценке. Липецкая область занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по значению интегральной оценки качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения.

В нашем регионе за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости за первые шесть месяцев года обратились 21,6 тыс. человек. Из них трудоустроены 18,7 тыс. человек, или 86,5% от обратившихся (в РФ – 65,6%). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4% от экономически активного населения. Это один из лучших показателей в РФ (0,9%) и ЦФО (0,6%). Особое внимание в области уделяется трудоустройству молодежи 16-29 лет. Из общего числа обратившихся 88,2% молодых граждан трудоустроено при содействии службы занятости (РФ – 67,9%).

Вопросы несбалансированности рынка труда из-за недостатка квалифицированного персонала, неполной занятости решались путем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. В первом полугодии государственные услуги по профессиональному обучению получил 831 житель области (14,4% от общего числа зарегистрированных безработных). Эксперты отмечают существенное перевыполнение норматива доступности данной услуги. Обучение проводилось по 38 профессиям и специальностям.

Содействие занятости населения - один из приоритетов социальной политики региональных властей под руководством главы администрации Липецкой области Олега Королева. «Экономика региона динамично развивается, для реализации новых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в малом бизнесе, а также в здравоохранении постоянно требуются квалифицированные кадры. Работу по душе найдут и молодые специалисты», - подчеркивает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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