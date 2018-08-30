В центре Москвы погиб вице-президент НЛМК

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-30T16:20:20+03:00

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В прошедший вторник, 28 августа, в центре Москвы обнаружили тело 61-летнего мужчины. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.

Местные жители обнаружили тело мужчины вблизи жилого дома по улице Серафимовича, с повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: опрашивают соседей и очевидцев происшествия.

Как выяснилось, погибшим оказался вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. О его смерти сообщили в пресс-службе НЛМК.

- Гибель Бруно Де Кумана – огромная утрата для Группы и отрасли в целом, для его друзей и близких, - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. - Он внес неоценимый вклад в развитие мировой металлургии в части разработки новых видов продукции. Направление, которое возглавил Бруно, появилось в Группе НЛМК с его приходом. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно.