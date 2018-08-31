2018-08-30T21:46:23+03:00
Общество

Липецкие депутаты хотят видеть на месте бывшего «Спутника» общественное пространство

Парламентарии заявили, что Липецку не нужен очередной торговый центр
Юлия КЛЮЕВА
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Споры вокруг "Спутника" продолжаютсяСпоры вокруг "Спутника" продолжаютсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете обсудили судьбу участка, на котором снесли бывший кинотеатр «Спутник». Председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков предложил мэрии выкупить этот земельный участок у собственника. Как сообщили в пресс-службе Липецкого горсовета, парламентарии раскритиковали утвержденный облик здания. Депутаты хотят видеть на площади Победы общественное пространство, а не очередной торговый центр.

- «Спутник» сейчас снесут и на его месте построят еще один торговый центр, - возмутился первый вице-спикер Федор Жигаров. - Я давно говорил, что не нужен на этой площади ни «Спутник», ни торговый центр. Если мы сегодня решили на этом месте делать площадь Победы, то там должно быть общественное пространство. Почему мы идем на поводу и со стороны смотрим на все это?

Споры вокруг "Спутника" продолжаются Фото: Юлия КЛЮЕВА

Споры вокруг "Спутника" продолжаютсяФото: Юлия КЛЮЕВА

Заместитель председателя горсовета Николай Двугрошев поинтересовался о дальнейшей судьбе долгостроев. И.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Шульгина ответила, что законсервированные долгострои имеют документы на земельный участок. После окончания срока договора аренды долгострои продадут с торгов.

Также депутаты обсудили вопрос застройки центра города. Парламентарии пожаловались, что даются разрешения на строительство многоэтажек, которые могут испортить внешний облик центральных улиц Липецка.

- Ветхое и аварийное жилье, которое есть, его нужно каким-то образом приводить в соответствие, - ответила Татьяна Шульгина. - Это не совсем уплотнение. Это приведение этих территорий в надлежащий вид, современный.

Кстати, липчане предлагают на месте «Спутника» разбить сквер и установить фонтан. Инициатива появилась на «Портале неравнодушных».

Споры вокруг "Спутника" продолжаются Фото: Юлия КЛЮЕВА

Споры вокруг "Спутника" продолжаютсяФото: Юлия КЛЮЕВА

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