2018-08-31T11:09:09+03:00
Общество

Подарки от НЛМК - для школьников к Дню знаний

Благотворительный фонд «Милосердие» реализует программу «Детство» с 1999 года
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НЛМК и профком предприятия начали традиционные благотворительные акции к Дню знаний. Они проводятся при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие» и направлены на помощь детям, которые остались без попечения родителей, а также школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках акции «Школьная страна» 620 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области получат школьные принадлежности, кондитерские наборы и сувениры. 1 сентября шефы с НЛМК доставят подарки в Грязинский детский дом, Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, Центр помощи детям в селе Борино, школы – интернаты в поселке Дачный и Тербуны. С началом нового учебного года ребят также поздравят артисты творческих коллективов городского дворца культуры.

Еще одна благотворительная акция НЛМК "День знаний" затронет более 200 многодетных и малообеспеченных семей из Липецка. Все они получат к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

«По доброй традиции вот уже несколько лет мы поздравляем детей накануне Дня знаний. По личной инициативе в этом активно участвуют и непосредственно работники нашего предприятия. На мероприятия благотворительной программы «Детство», в рамках которой проводятся акции «Школьная страна», «День знаний», «Надежда», «Рождественский поезд», в прошлом году направили около 15 млн рублей и почти 18 млн рублей в первом полугодии этого года. Помогая детям и всем, нуждающимся в нашей поддержке, мы стараемся сделать мир добрее и человечнее», - прокомментировал председатель правления благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

Благотворительный фонд «Милосердие» реализует программу «Детство» с 1999 года. Средства фонда идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детских домов Липецкой области. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть средств направляют на улучшение материально-технической базы детских учреждений.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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