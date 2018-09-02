Липецкая модель победила на международном конкурсе "Краса вселенной 2018"

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-02T15:54:38+03:00

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В эти выходные организаторы международного конкурса "Краса Вселенной 2018" озвучили имена победительниц. Первое место заняла девушка из Липецкой области Ирина Сорокина. 20-летняя красавица получит диплом, подарки от партнеров и спонсоров конкурса. Также липчанка войдет в состав жюри конкурса красоты в следующем году.

На втором месте - Екатерина Дубровская из Белоруссии. Обладательницей титула «Третья Краса Вселенной 2018» стала Диана Шелкова из Узбекистана. В конкурсе предлагали принять участие девушкам от 18 до 27 лет. Условия - рост от 165 см, незамужние, без детей, пластики и татуировок. Девушкам предлагалось заполнить анкету и отправить фотографии организаторам. Финал конкурса прошел в онлайн-формате.

Липчанка стала победительницей международного конкурса красотыФото: публикации Герой

- Я студентка 4 курса факультета иностранных языков ЛГПУ, - рассказала "КП-Липецк" Ирина. - Помимо этого я уже три года работаю моделью в агентстве, участвую в показах, съёмках и конкурсах красоты. Также я имею музыкальное образование по классу фортепиано и очень люблю читать. Раньше занималась танцами, но сейчас все свободное время занято. Но надеюсь, что когда-нибудь вернусь и к этому увлечению.

Девушка отметила, что конкуренция на конкурсе была высокой. Каждая участница предоставила жюри видеовизитку, в которой рассказала о себе и своих увлечениях. Сначала прошли этапы отбора среди участниц каждой страны посредством зрительского голосования. Потом между странами. В итоге члены жюри выбрали финалисток. Они также голосовали за понравившуюся девушку.

- Конечно, я всегда надеюсь на победу, не буду лукавить и говорить, что это неважно, -признается победительница. - Тем не менее, я умею и с достоинством проигрывать, и все-таки радуюсь самому процессу участия. "Краса Вселенной" - громкий, высокий титул! Безусловно это очень приятно и почетно, обладать им. К тому же , это большая ответственность, ведь нужно всегда ему соответствовать.