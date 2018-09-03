2018-09-03T12:35:59+03:00
Общество

Работники НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе металлообработчиков

На НЛМК подвели итоги корпоративных конкурсов среди металлообработчиков
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Традиционно в них участвовали токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики и электрогазосварщики.

За звание «Лучший по профессии» и путевку на областной конкурс в финальном этапе боролись 65 работников из 13 цехов. Финалисты за отведенное время изготавливали металлоизделие по заданному чертежу. Победителей определили по результатам практического задания и тестирования, которое конкурсанты прошли в предыдущем этапе.

В итоге лучшим токарем жюри назвало работника основного механосборочного цеха Евгения Купырина, лучшим слесарем-инструментальщиком стал его коллега Роман Ролдугин. Среди фрезеровщиков не было равных представителю механосборочного цеха сталеплавильного оборудования Антон Байчурину. Лучшим электрогазосварщиком стал работник ремонтного цеха кранового оборудования Роман Горлов.

Руководители ремонтного комплекса и профкома предприятия вручили лучшим металлообработчикам дипломы, цветы и подарочные сертификаты. Каждый победитель и призер конкурса получит премию и надбавку к заработной плате за профессиональное мастерство. 20 сентября победители корпоративного конкурса примут участие в региональном конкурсе металлообработчиков.

В 2018 году на НЛМК пройдут 29 конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим специальностям. Кроме соревнований среди представителей рабочих профессий в продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Во всех конкурсных соревнованиях в 2018 году примут участие более 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

НЛМК.На НЛМК подвели итоги корпоративных конкурсов среди металлообработчиков. Традиционно в них участвовали токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики и электрогазосварщики.

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