1 сентября в парках Липецка пройдут концерты, конкурсы, квесты и лазерное шоу

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-31T13:21:08+03:00

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В эту субботу, 1 сентября, в липецких парках отметят День знаний. Там для ребят проведут конкурсы и викторины, организуют квест, яркие шоу и концерты.

В 13.00 стартует праздничная программа в «Быхановом саду». Как сообщили в городской адимнистрации, в программе – игры и конкурсы, фотозоны и веселые аниматоры. Покататься на аттракционах можно будет со скидкой. В 18.00 состоится закрытие летнего сезона и финал проекта «Облака». Липчане и гости города увидят костюмированное шоу, а также примут участие в квесте «FALLOUT», потанцевать на вечеринке с Dj ONE JOHN. Завершится мероприятие зрелищным лазерным шоу.

В 15.00 в Нижнем парке и детском парке «Сказка» начнется анимационная программа «Снова в школу!». В 17.00 липчан приглашают в Нижний парк. На эстраде пройдет праздничный концерт.

В 18.00 в парке Победы состоится концерт, посвященный Дню знаний. На сцене выступит театра танца «Казаки России». А в воскресенье, 2 сентября, в парке пройдет танцевальное шоу и выступление артистов Липецкой областной филармонии. Начало в 18.00.