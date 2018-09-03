МРСК Центра: Электросети липецкого региона будут обследовать с помощью мультикоптера

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-03T10:32:59+03:00

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводятся научные работы по применению новейших технологий при диагностировании самого главного элемента электрических сетей – линий электропередачи

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В рамках научно-исследовательской работы по внедрению автоматизированных беспилотных технологий для целей диагностирования в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» тестируется беспилотный летательный аппарат (мультикоптер) с подвесным специализированным оборудованием. Помимо обычной камеры с углом съемки в 360 градусов, он оборудован тепловизором. Мультикоптер предназначен для обследования линий электропередачи и подстанций, в том числе в труднодоступных, отдаленных местностях.

Данные, полученные с борта беспилотника, позволят специалистам Липецкэнерго оценивать и прогнозировать воздействие природных факторов на воздушные линии, определять дефекты проводов и изоляции, осуществлять контроль охранных зон, производить замеры лесных насаждений на трассе линий. Поскольку мультикоптер оборудован тепловизором, возможно выявление скрытых дефектов провода и изоляции на ранней стадии.

Во время полета над энергообъектами тепловизор показывает элементы арматуры линий электропередачи, которые нагреваются. Для энергетиков это значит одно - конкретный участок износился, и вскоре здесь возможен обрыв. Таким образом, специалисты липецкого филиала «МРСК Центра» смогут выявлять изношенное оборудование и ремонтировать его ещё до возникновения внештатных ситуаций.

Мультикоптер может летать при минусовой температуре и скорости ветра до 10 м/с, что позволит проводить обследования энергообъектов практически круглый год.

- Эта новинка для Липецкэнерго лишь небольшой шаг к повышению эффективности нашей основной деятельности. Мультикоптер позволит выявлять проблемные точки на абсолютно всех энергообъектах. В результате уменьшится число отключений электроэнергии. Использование современных технологий обеспечит эффективность производственных процессов и повысит надежность электроснабжения населения и предприятий Липецкой области, - обозначил направление развития филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» его директор Сергей Коваль.

Научная часть работы будет продолжена в 2019 году с целью разработки новейшей технологии проведения диагностики линий электропередачи в автоматическом режиме.

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Фото пресс- службы Липецкэнерго