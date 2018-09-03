2018-09-03T12:27:48+03:00
Общество

"Антоновские яблоки" ждут любителей бунинского творчества в Ельце

На традиционном фестивале в древнем городе вновь оживут образы из рассказов Ивана Бунина
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На центральных улицах Ельца и в Городском парке 22-23 сентября состоится IX межрегиональный туристский фестиваль «Антоновские яблоки», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Концепция события основана на творчестве Ивана Бунина, а образ писатель станет главной темой праздника.

Фестивальные площадки начнут работать с утра. Организаторы приготовили гостям развлечения на любой вкус. Увлекательные мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театрализованные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Меломанов порадует вечер романса и выступление духового оркестра, а модников - конкурс-дефиле костюмов XIX - начала XX веков. В Детском парке подготовлены программы для самых маленьких гостей фестиваля. Здесь малышей прокатят в библиомобиле, яркие персонажи будут сопровождать их в удивительном путешествии по произведениям Бунина. Товарищество «Синематограф» сделает на память винтажное фото в стиле «Серебряного века».

На ярмарочных площадках будут торговать яблоками и ягодами, саженцами плодовых деревьев. Желающие смогут приобрести авторские сувениры, живописные и графические работы. Гурманов приглашают отобедать в «Трактире Карс» и отведать свежайших плюшек в «Греческой пекарне». Почитатели творчества Бунина смогут посетить музей писателя, пройтись с экскурсией по бунинским местам и заглянуть в театр «Бенефис» на спектакль «Жизнь Арсеньева».

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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