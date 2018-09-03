2018-09-03T12:32:27+03:00
Общество

К переработке сахарной свеклы приступили все шесть заводов региона

Содержание сахара в корнеплодах выше прошлогоднего
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По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, все сахарные заводы региона приступили к работе. На 31 августа переработано 254,4 тыс. тонн сладких корнеплодов. Выработано 29,7 тыс. тонн сахара. Больше всего продукции произвел Елецкий сахарный завод - 11,3 тыс. тонн. Он первым начал переработку. Содержание сахара в корнеплодах выше прошлогоднего: 18,65 %, и в нынешних погодных условиях сахаристость только растет.

Всего под сахарную свеклу в этом сезоне отведено 128 тыс. га. Убрано 10,4 тыс. га, валовой сбор составил 333,2 тыс. тонн свеклы. Сахарная свекла — стратегическая культура для нашего региона, отмечает глава региона Олег Королев. Урожай в пять миллионов тонн — недостижимый результат в советские годы — для липецких аграриев реальность все последние годы.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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