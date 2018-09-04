Руководители НЛМК поздравили липецких студентов и школьников с началом учебного года
Руководители НЛМК поздравили студентов базовых учебных заведений, учащихся подшефных школ Липецка и их преподавателей с началом нового учебного года.
Торжественные мероприятия прошли в ЛГТУ, металлургическом и машиностроительном колледжах, политехническом техникуме, колледже транспорта дорожного хозяйства, Грязинском техническом колледже и в школах-партнерах НЛМК. Представители комбината пожелали ребятам успехов в учебе, рассказали о возможностях построения карьеры в Группе НЛМК и о преимуществах для студентов, которые имеют хорошую успеваемость и нацелены работать в компании.
В лицее №44 и школе №60 новолипчане поздравили учащихся профильных классов НЛМК. Сегодня подобные классы открыты уже четырех липецких школах. Благодаря им старшеклассники получат возможность дополнительно углубленно изучать предметы естественно-математического цикла. Это помогает школьникам при дальнейшем поступлении в учебные заведения, а также при последующем трудоустройстве на предприятия металлургии.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.