2018-09-04T10:39:59+03:00
Общество

Руководители НЛМК поздравили липецких студентов и школьников с началом учебного года

И рассказали о возможностях построения карьеры в Группе НЛМК
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Руководители НЛМК поздравили студентов базовых учебных заведений, учащихся подшефных школ Липецка и их преподавателей с началом нового учебного года.

Торжественные мероприятия прошли в ЛГТУ, металлургическом и машиностроительном колледжах, политехническом техникуме, колледже транспорта дорожного хозяйства, Грязинском техническом колледже и в школах-партнерах НЛМК. Представители комбината пожелали ребятам успехов в учебе, рассказали о возможностях построения карьеры в Группе НЛМК и о преимуществах для студентов, которые имеют хорошую успеваемость и нацелены работать в компании.

В лицее №44 и школе №60 новолипчане поздравили учащихся профильных классов НЛМК. Сегодня подобные классы открыты уже четырех липецких школах. Благодаря им старшеклассники получат возможность дополнительно углубленно изучать предметы естественно-математического цикла. Это помогает школьникам при дальнейшем поступлении в учебные заведения, а также при последующем трудоустройстве на предприятия металлургии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
Новости 24
В Липецкой области соцработница нашла тело убитой пожилой пенсионерки
Липчанина, который отрезал голову дочке-школьнице и убил жену, отправят на лечение
Липецк снова встал в пробке: на Октябрьском мосту перекрыли 2 полосы движения
В Усманском районе сгорел дом и 90 тонн соломы
Неизвестные в масках и с травматом похитили из квартиры в Липецке более 2 тысяч долларов
В Липецке женщина за рулем "Тойоты" сбила 16-летнюю девочку
В Липецке вспыхнули два гаража
72% липчан считают, что в Липецке можно получить достойное образование
18 учеников прогуляли первый учебный день в Липецке
Во вторник в Липецке десятки домов останутся без света, две улицы - без воды
Смольный субсидирует авиаперелеты из Пулково в Липецк
В липецкой прокуратуре открывается «горячая линия» для дольщиков
Спасатели в Липецке предупреждают: с 1 сентября возрастает число ДТП с детьми
В Липецке почтили память погибших в терактах минутой молчания
В Липецке сгорел гараж без машины
В Липецке на стадионе «Металлург» разыграют автомобиль и туристические путевки
Липчанин вырастил два килограмма конопли в горшочках
Во вторник в Липецке до +31 градуса
Липчанка лишилась денег после переписки с подругой в соцсетях
В Ельце «Калина» залетела на бордюр и опрокинулась на крышу
Липецкая область за полгода побила рекорд по смертности от отравления алкоголем