Этой осенью в Липецке начнут пристраивать ясельные корпуса к детским садам

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-04T13:06:59+03:00

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В прошедший понедельник, 3 сентября, на оперативном совещании у главы Липецка Сергея Иванова обсуждались сроки окончания дорожных работ и обустройства общественных пространств.

В областном центре осталось уложить 11-12% асфальта от общего объема работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, уже через неделю работы будут выполнены. При этом задерживается укладка плиткой тротуаров, особенно на улицах Гагарина и Первомайская.

- Кого-то, очевидно, слишком успокоила не по-осеннему жаркая погода, - высказался Сергей Иванов. - Но мы не знаем наверняка, какой она будет завтра. На самом деле времени катастрофически не хватает! Надо максимально мобилизовать подрядчиков и усилить контроль за исполнением сроков и качества работ.

Работы на территории у Комсомольского пруда и площади Петра Великого идут без отставаний. Но есть проблемы с Театральным спуском. На что глава города также потребовал разобраться с реальными сроками окончания работ. И добавил, что отставаний в этом сезоне быть не должно.

Собравшиеся обсудили строительство ясельных корпусов к 7 детским садам города. Торги по объектам пройдут в первой декаде октября. Подрядчики начнут работы этой осенью. В областном центре уже готовятся к зиме. Как сообщили в городской администрации, проверена большая часть жилых домов и социальных объектов. Есть вопросы по трем реконструируемым котельным. В школе №16 до сих пор нет горячей воды. Мэр Липецка потребовал устранить и эту проблему.