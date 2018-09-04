2018-09-04T15:10:51+03:00
Общество

В «Сосновом бору» открыт новый учебный год

Занятия в учебных классах и мастерских начинаются для 58 участников профессиональной реабилитации
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Новый, 23-й по счету, учебный год торжественно открыт накануне в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», - сообщает пресс-служба админитрации Липецкой области. Занятия в учебных классах и мастерских начинаются для 58 участников профессиональной реабилитации. Всех собравшихся с праздником поздравила заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова, пожелав успешно освоить выбранные профессии, чтобы в будущем они позволили реализоваться в жизни.

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Профессиональная подготовка является частью комплексной реабилитации. Обучение в центре «Сосновый бор» ведется по восьми специальностям: обувщик по ремонту обуви, портной, оператор ЭВМ, мастер маникюра, изготовитель художественных изделий из лозы, парикмахер, фотограф, водитель категории B. За 10 месяцев под руководством опытных наставников реабилитанты осваивают новую профессию, а на выпуске получают свидетельства с присвоением 2-4 квалификационных разрядов. Кроме того, в центре ведется работа по адаптивной интеграции инвалидов в общество, в рамках которой даются знания и навыки для открытия собственного дела.

За время работы центра реабилитации «Сосновый бор» свидетельства получили свыше 700 выпускников. Большинство инвалидов, прошедших здесь профессиональную реабилитацию, находят себе работу, в том числе и с помощью специалистов ЦР «Сосновый бор». Каждый третий открыл собственное дело.

Кроме начальной профессиональной подготовки, люди с ограниченными возможностями здоровья во время стационарного пребывания в центре получают медицинские, социальные и психологические услуги. «Помощь людям с ограниченными возможностями – одно из приоритетных направлений социальной политики региона», - отмечает руководитель области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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