2018-09-04T18:32:18+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить родителей, которые били и совращали детей

О детей тушили спички, выводили в мороз на балкон и свешивали головой вниз
Лия МУРАДЬЯН
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Дети рассказали об издевательствах в эфире федерального каналаДети рассказали об издевательствах в эфире федерального каналаФото: скрин с видео
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В Липецке расследовали громкое дело о чудовищном отношении к детям, о чем стало известно в конце прошлого года, когда дети рассказали об издевательствах в эфире федерального канала. Напомним, 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра на всю страну поведали о том, как их били, поили алкоголем, раздевали догола и заставляли повторять за взрослыми.

Сейчас 34-летней матери детей и её 29-летнему сожителю вменяют 4 статьи УК – истязание, иные действия сексуального характера, угрозу убийством и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Следствие подтвердило слова детей о том, что новый любовник тушил об их тела горящие спички и заставлял пить водку.

– Его фантазия и изощренность в истязании детей не знали границ, – рассказали в пресс-службе регионального СКР. – Мужчина подвешивал детей за ноги к шкафу, вытаскивал детей в мороз на балкон и угрожал убить, свешивая головой вниз с седьмого этажа.

Родная мать обо всем знала, но не только не защищала детей от изверга, а всячески поддерживала, избивая сына и дочь скалкой. О побоях и издевательствах вскоре узнала бабушка, которая обратилась к правоохранителям.

Однако о совращении детей следователи узнали из эфира программы. После проверки все подтвердилось, причем выяснилось, что мать сама принимала участие в развращении брата и сестры. Например танцевала перед ними голая. Детей допросили с участием психологов и педагогов, также следствие собрало и другие доказательства. Дело вскоре передадут в суд.

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