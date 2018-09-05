2018-09-05T10:15:54+03:00
Общество

На НЛМК определили самых быстрых и сильных

На НЛМК подвели итоги легкоатлетической эстафеты и Кубка по силовому многоборью
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Традиционные соревнования прошли в рамках спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

В эстафете 4 по 100 метров на стадионе ФОК «Новолипецкий» участвовали 14 команд.

Дополнительно представители от каждой команды определяли сильнейшего спринтера на дистанции 100 метров в личном зачете.

По итогам эстафеты лучшие командные результаты показали спортсмены Центра электроснабжения. Победителем в личном зачете среди мужчин стал электромонтер цеха по ремонту металлургического оборудования Николай Бураков.

В соревнованиях по силовому многоборью участвовали 17 команд по 3 человека. Они мерялись силами в подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места, подносу ног к перекладине и отжимании от пола. Результат команды определяли по сумме баллов, которые набрал каждый участник. Самой сильной командой в итоге оказался спортивный коллектив НЛМК-Инжиниринг.

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После 10 видов спартакиады лидируют команды управления железнодорожного транспорта, ремонтного управления и спортсмены компании НЛМК-Инжиниринг.

В настоящее время продолжаются соревнования за Кубок по мини-футболу. С 8 сентября в спорткомплексе «Нептун» стартуют турниры по баскетболу и бадминтону, которые будут проходить в течение месяца по понедельникам с 17.00 до 19.30 и субботам с 8.30 до 11.00.

Бадминтон впервые включен в спартакиаду НЛМК. В нем участвуют команды из двух человек независимо от пола и возраста. Результат определят по сумме очков обоих участников. Все желающие могут прийти и поддержать свои команды.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, Фото пресс-службы НЛМК.

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