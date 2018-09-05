МРСК Центра присоединила к сетям новые образовательные учреждения и обеспечила дополнительной мощностью действующие школы

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-05T10:11:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты ПАО «МРСК Центра» к началу нового учебного года присоединили в ряде регионов деятельности компании к электрическим сетям новые школы и детские сады и провели реконструкцию объектов электросетевой инфраструктуры для увеличения мощности действующих образовательных учреждений.

В Белгородской области энергетики выполнили технологическое присоединение (ТП) школы-новостройки на 500 мест в микрорайоне «Новый-2» областного центра. Для этого они установили двухтрансформаторную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) и проложили несколько кабельных линий. Кроме того, дополнительной мощностью былиобеспечены две реконструированные общеобразовательные школы в городах Алексеевка и Новый Оскол. В Новом Осколе, в частности, для этого построили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) и линии электропередачи.

В Липецкой области специалисты МРСК Центра присоединили к сетям общеобразовательную школу № 12 в городе Грязи на 550 учеников, построив для этого новую кабельную линию, а также провели реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ и техперевооружение КТП деревни Лукьяновка в Становлянском районе, обеспечивающих электроснабжение школы и детского сада.

Энергетики филиала «Смоленскэнерго» к новому учебному году для обеспечения электроснабжения новыхобъектов инфраструктуры школы-интерната для одарённых детей "Феникс" в Новодугинскомрайоне построили трансформаторную подстанцию мощностью 400кВА и кабельную линию электропередачи. А ярославский филиал компании выполнил ТП детского сада на 220 мест в городе Углич.

Еще по ряду проектов работы будут завершены в ближайшее время. Так, в Белгороде в микрорайоне «Спутник» энергетики заканчивают технологическое присоединение начальной школы на 150 мест, совмещенной с таким же по вместимости детским садом. А в микрорайоне Таврово-10 Белгородского района завершаются работы по ТП нового детского сада, совмещенного с начальной школой. С их вводом в строй совокупная потребляемая мощность объектов образования, которые специалисты филиала «Белгородэнерго» присоединили к сетям к нынешней осени, составит 1,1 МВт.

РЕКЛАМА Фото пресс-службы Липецкэнерго