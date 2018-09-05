2018-09-05T11:25:39+03:00
Общество

Абоненты «Ростелекома» накопили 90 миллионов бонусных баллов: как и на что их потратить

Затретий квартал 2018 года абоненты Липецкого филиала «Ростелекома» накопили рекордное количество баллов:более девяноста миллионов бонусных единиц. Их липчане могут обменять на оплату услуг связи и покупку опций партнёров
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Федеральная программа лояльности «Бонус»от «Ростелекома» предлагает начисление баллов за пользование услугами компании. Их можно обменивать на опции как самого провайдера, так и партнёров программы. Этосертификаты на покупку электронных книг в популярном интернет-магазине, онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭи многое другое.Обменять баллы можно на фильмы и сериалы из «Видеопроката», пакеты телеканалов «Интерактивного ТВ», на сотни минут телефонных разговоров местной, внутризоновой и даже междугородной связи.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша программа «Бонус» удостоена премии LoyaltyAwardsRussia 2018 как лучшая программа лояльности в телекоме. Она позволяет абонентам«Ростелекома»пользоваться дополнительными услугами без денежных затрат. Со временем количество партнеров будет расти,а перечень бонусных предложений – расширяться. Уверен, что в бонусной программе каждый найдет себе предложение по душе и сможет получить много приятных подарков».

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». Бонусы начисляются засвоевременную оплату услуг, выбор доставки счёта на электронную почту, участие в викторинах, опросах и акциях в личном кабинете и много другое.

С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайтекомпании в разделе Акции.

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Фото пресс -службы ПАО "Ростелеком"

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