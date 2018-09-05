Левтолстовцы отметят день рождения великого писателя

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-05T12:42:42+03:00

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Знаменательную дату - 190-летие со дня рождения классика русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого - торжественно отметят 9 сентября жители и гости районного центра, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Весь день в поселке будут читать отрывки из наиболее известных произведений писателя, проводить экскурсии, а все желающие смогут принять участие в старинных забавах, танцевать и слушать музыку.

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В сквере у памятника Толстому состоится митинг и возложение цветов. Затем в парке гостей будет ждать выставка авторских поделок местных умельцев, выступление оркестра народных инструментов, фестиваль и смотр-конкурс. Театралов приглашают в Центр культурного развития на бесплатный показ литературно-музыкальной композиции, посвященной жизни и творчеству Льва Николаевича. Также здесь состоится конкурс «Я - Наташа Ростова» и пройдет литературный квест. Центральная межпоселенческая библиотека представит зрителям выставку-инсталляцию, виртуальную экскурсию и книжную экспозицию.

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Всему миру известна станция Астапово, где в 1910 году провел последние дни Лев Николаевич Толстой. Затем она стала носить имя великого писателя и мыслителя, это название получил и поселок, где создан мемориал памяти Толстого «Астапово».

Фото с сайта администрации Липецкой области.