2018-09-05T12:42:42+03:00
Общество

Левтолстовцы отметят день рождения великого писателя

На праздник в Лев-Толстой 9 сентября приглашаются все желающие
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Знаменательную дату - 190-летие со дня рождения классика русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого - торжественно отметят 9 сентября жители и гости районного центра, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Весь день в поселке будут читать отрывки из наиболее известных произведений писателя, проводить экскурсии, а все желающие смогут принять участие в старинных забавах, танцевать и слушать музыку.

.

.

В сквере у памятника Толстому состоится митинг и возложение цветов. Затем в парке гостей будет ждать выставка авторских поделок местных умельцев, выступление оркестра народных инструментов, фестиваль и смотр-конкурс. Театралов приглашают в Центр культурного развития на бесплатный показ литературно-музыкальной композиции, посвященной жизни и творчеству Льва Николаевича. Также здесь состоится конкурс «Я - Наташа Ростова» и пройдет литературный квест. Центральная межпоселенческая библиотека представит зрителям выставку-инсталляцию, виртуальную экскурсию и книжную экспозицию.

.

.

Всему миру известна станция Астапово, где в 1910 году провел последние дни Лев Николаевич Толстой. Затем она стала носить имя великого писателя и мыслителя, это название получил и поселок, где создан мемориал памяти Толстого «Астапово».

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Абоненты «Ростелекома» накопили 90 миллионов бонусных баллов: как и на что их потратить
Затретий квартал 2018 года абоненты Липецкого филиала «Ростелекома» накопили рекордное количество баллов:более девяноста миллионов бонусных единиц. Их липчане могут обменять на оплату услуг связи и покупку опций партнёров
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24