«Кросс нации» в Липецке пройдет 15 сентября

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-05T12:50:38+03:00

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В субботу, 15 сентября, в Липецке вновь состоится «Кросс нации». Спортивное мероприятие – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату. В этом году практически во всех городах России на старт выйдут сотни тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов, вне зависимости от спортивной подготовки. На мероприятии ждут как любителей, так и спортсменов-профессионалов, олимпийских чемпионов и ветеранов спорта.

Забег пройдет по улице Ленина. Начало старта в 12.00. Для женщин подготовили дистанцию в 500 метров. Мужчина предстоит преодолеть 1000 метров. Участникам до 17 лет включительно необходимо предоставить справку от врача. Совершеннолетним – справку от врача, либо личной подписью подтвердить персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация для участия в мероприятии пройдет с 12 по 14 сентября с 15.00 до 19.00 в спортивной школе олимпийского резерва №5 (легкоатлетический манеж «Молодежный», улица Космонавтов, 1б. Или в день соревнований на улице Ленина с 10.00.

Условия проведения состязаний можно найти в Положении о Дне бега «Кросс нации - 2018». За дополнительной информацией обращаться по телефонам 43-19-31, 43-10-85.