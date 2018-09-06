2018-09-06T09:57:47+03:00
Общество

НЛМК увеличил размер стипендий для лучших студентов ЛГТУ и ВГУ

Стипендиальная программа НЛМК действует с 2000 года
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НЛМК увеличил размеры ежемесячных именных стипендий для лучших студентов Липецкого государственного технического университета и Воронежского государственного университета. С 1 сентября на протяжении всего учебного года прошедшие конкурсный отбор студенты этих вузов ежемесячно будут получать от компании дополнительные стипендии в размере 5 000 рублей.

Стипендиальная программа НЛМК действует с 2000 года и направлена на поддержку студентов, стимулирование их учебной, научной и практической деятельности. Ежегодно компания вручает стипендии тридцати лучшим студентам ЛГТУ и десяти студентам ВГУ. При определении самых достойных учитывается успеваемость соискателей и их желание в будущем работать на комбинате.

«Стипендиальная поддержка со стороны НЛМК стимулирует интерес студентов к получению качественного образования и еще на этапе обучения закладывает основу успешной профессиональной карьеры. После завершения обучения в вузе все стипендиаты получают возможность приоритетного трудоустройства в компанию на имеющиеся вакансии по своему профилю подготовки, а также уникальный шанс применить свои знания в масштабных проектах компании мирового уровня», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Стипендиатами НЛМК могут стать студенты старших курсов востребованных на НЛМК направлений подготовки (металлургия, теплоэнергетика, логистика, электроэнергетика, автоматизация технологических процессов, экономика). Соискатели должны иметь хорошую успеваемость по итогам двух последних сессий.

Сегодня стипендии от комбината получают более 1000 студентов базовых высших и средних профессиональных учебных заведений Липецка. Большинство стипендиатов участвуют в мероприятиях НЛМК, которые помогут им лучше узнать специфику работы на металлургическом предприятии и определиться с выбором будущей профессии.

Сергей Алесандров. Фото пресс-службы НЛМК.

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