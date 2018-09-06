2018-09-06T09:40:58+03:00
Общество

Молодые липчане получат господдержку для реализации социальных проектов

Регистрация участников публичного конкурса «Молодежный проект» стартовала в Липецкой области
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Регистрация участников публичного конкурса «Молодежный проект» стартовала 5 сентября в Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.12 лучших инициатив получат государственную поддержку в размере 30 тыс. рублей.

Участники могут представить на конкурс социальные проекты в шести номинациях: «Гражданская позиция», «Добровольчество», «Семейные ценности», «Здоровый образ жизни», «Творчество», «Содействие». Оценивать их конкурсная комиссия будет по таким критериям, как актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение и публичность.

Конкурс «Молодежный проект» проводится в регионе с 2014 года для вовлечения юношей и девушек в социальные практики, повышения их социальной активности, поддержки молодежных инициатив. Традиционно организатором смотра выступает управление молодежной политики Липецкой области. Участниками конкурса могут стать граждане РФ от 18 до 30 лет включительно, постоянно живущие в Липецкой области.

Для этого необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru). Участник подает заявку (через личный кабинет пользователя системы) на участие в мероприятии «Областной публичный конкурс «Молодежный проект», заполняя анкету. После подачи заявки и ее подтверждения организатором нужно зарегистрировать проект на молодежном интернет-портале «Область будущего» в разделе «Конструктор проектов». Регистрация участников продлится до 26 сентября включительно.

С момента окончания срока подачи заявок на молодежном интернет-портале «Область будущего» будет проходить рейтинговое голосование посетителей портала за проекты, выдвинутые на соискание премии. Набравшие наибольшее количество голосов инициативы получают дополнительные баллы.

В прошлом году на конкурс было подано более 60 заявок. Денежные премии на реализацию своих проектов получили молодые жители Липецка, Ельца, Грязинского, Хлевенского, Добринского и Измалковского районов. Награждение победителей состоялось в рамках ежегодного Форума молодежи Липецкой области.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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