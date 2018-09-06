В Липецкэнерго прошел «Первоклассный праздник»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-06T12:02:59+03:00

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и первичная профсоюзная организация провели День знаний для детей сотрудников филиала, которые впервые в этом году сели за парты

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Первоклашек ждала интересная и познавательная программа. Сначала школьники погрузились в научный мир ярких опытов и зрелищных экспериментов: силой движения рук ребята заставляли двигаться медузу в аквариуме, ловили клубы белоснежного пара из сухого льда и превращали воду в огромные сугробы и разноцветное желе.

Уличные маги перенесли начинающих учеников в мир сверхспособностей и чудес. Каждый из ребят на минуту поверил, что можно достать из пустой шляпы белоснежного кролика и превратить маленькую монетку в огромный букет цветов.

В конце вечера всех без исключения ждали вкусные угощения и полезные подарки.

«Мы ежегодно проводим День знаний для первоклассников и их родителей. Для нас очень важно, чтобы этот день подарил им незабываемые эмоций и желание ежедневно делать для себя новые и новые открытия. Также в этом году наш филиал оказал помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Совместно с профсоюзной организацией мыподготовили детей к новому учебному году. Администрация Липецкэнерго и дальше будет вести работу в этом направлении» – сообщила начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Екатерина Мушникова.

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Фото пресс-службы Липецкеэнерго