«Онкодесант» высадился в Елецком районе

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-06T12:16:18+03:00

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Одним из направлений долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион», который инициировал в 2016 году глава администрации Липецкой области Олег Королев, стала профилактическая акция «Онкодесант».

Как сообщает пресс-служба администрации региона, она включает проведение в районах профилактических осмотров для ранней диагностики онкологических заболеваний, а также консультаций, направленных на их профилактику и пропаганду здорового образа жизни. Цель акции - снижение смертности от рака и увеличение средней продолжительности жизни липчан, а также привлечение населения региона к прохождению профилактических осмотров и участию в диспансеризации.

В 2016 году акция прошла во всех поликлиниках областного центра. В 2017-м «Онкодесант» поддержали Грязинский, Добровский, Долгоруковский, Добринский, Воловский, Лебедянский, Тербунский, Хлевенский и Усманский районы. Всего за два года участие в акции приняли более 8 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них прошли медицинское обследование. В 2018-м «Онкодесант» побывает еще в девяти районах Липецкой области.

На профилактические осмотры сегодня с утра в поликлинику Елецкой районной больницы в поселке Газопровод пригласили всех желающих. Кроме того, специалисты Липецкого областного онкодиспансера и стоматологического центра проведут консультации и УЗИ-диагностику. Также медики побывают с лекциями и мастер-классами в трудовых коллективах, а инструкторы областного врачебно-физкультурного диспансера продемонстрируют физические упражнения для использования в домашних условиях и проведут видеолекторий «Движение – жизнь!». На информационной площадке жители района смогут получить брошюры и листовки по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний.

Руководитель региона Олег Королев, ставя первоочередные задачи в сфере здравоохранения, говорит о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и, что особенно важно, каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», - считает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.