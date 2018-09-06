2018-09-06T12:37:49+03:00
Общество

Липецкие депутаты отправили проект платных парковок на доработку

Некоторые положения документа противоречат друг другу
Юлия КЛЮЕВА
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Проект платных парковок еще не готовПроект платных парковок еще не готовФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 6 сентября, на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета обсудили очередной пакет поправок в Порядок создания и использования парковок.

Как сообщили в пресс-службе липецкого горсовета, мэрия предложила уточнить в документе понятие оператора, его права и обязанности, порядок использования парковок. А также указать месторасположение части автомобильной дороги, на которой создается платная парковка, количество мест, в том числе для инвалидов и режим работы.

К объекту возникли вопросы у прокуратуры, Счетной палаты, экспертно-аналитического и правового управлений Липецкого горсовета. Так, в документе нет отражения нормы федерального законодательства, а некоторые положения противоречат друг другу.

- У нас же сформирована рабочая группа, которая неоднократно собиралась, выясняла многие моменты, - обратился к представителям городской администрации спикер парламента Игорь Тиньков. - А мы все время буксуем. С чем это связано? Получается, сделаем шаг вперед, а потом два шага назад.

Вице-мэр Дмитрий Аверов согласился, что проект надо доработать. В мэрии ждут нормативный акт, который на федеральном уровне устанавливает правила использования платных парковок.

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