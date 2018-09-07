НЛМК приглашает болельщиков на турнир среди начинающих футболистов

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-07T10:12:01+03:00

Он пройдет 8-9 сентября на стадионе школы №30

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НЛМК приглашает липчан на городской турнир по мини-футболу, который пройдет 8-9 сентября на стадионе школы №30 в 29-ом микрорайоне Липецка. Он организован при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

В турнире примут участие сборные команды из девяти липецких школ. В каждой команде выступят по 15 игроков в возрасте 7-8 лет.

Открытие турнира пройдет 8 сентября в 10.00. Подведение итогов и награждение ожидается 9 сентября в 13.00. Медали командам – победительницам вручат руководители НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие», а также гости турнира - Илья Бочаров и Павел Окунев, игроки липецкой команды ЛКС, которая выступает высшей лиге первенства России по мини-футболу.

По результатам игр профессиональные тренеры предложат наиболее перспективным юным футболистам продолжить свое развитие в специализированной детской футбольной школе.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Владимир КУЛИК.