НЛМК приглашает болельщиков на турнир среди начинающих футболистов
НЛМК приглашает липчан на городской турнир по мини-футболу, который пройдет 8-9 сентября на стадионе школы №30 в 29-ом микрорайоне Липецка. Он организован при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».
В турнире примут участие сборные команды из девяти липецких школ. В каждой команде выступят по 15 игроков в возрасте 7-8 лет.
Открытие турнира пройдет 8 сентября в 10.00. Подведение итогов и награждение ожидается 9 сентября в 13.00. Медали командам – победительницам вручат руководители НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие», а также гости турнира - Илья Бочаров и Павел Окунев, игроки липецкой команды ЛКС, которая выступает высшей лиге первенства России по мини-футболу.
По результатам игр профессиональные тренеры предложат наиболее перспективным юным футболистам продолжить свое развитие в специализированной детской футбольной школе.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Владимир КУЛИК.