Волонтеры НЛМК благоустроили городскую территорию в ходе экологической акции

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-10T11:14:53+03:00

В ней приняли около 200 человек

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НЛМК организовал волонтерскую экологическую акцию «Зеленые Сердца», которая прошла в Липецке в минувшие выходные и была приурочена к Международному дню благотворительности.

В акции приняли участие около 200 человек, в том числе активисты волонтерского движения НЛМК, участники программы «Молодой лидер», сотрудники предприятия и члены их семей. Руководители компании не только напутствовали участников добрыми словами, но и сами активно включились в работы по благоустройству.

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Волонтеры за несколько часов благоустроили территорию вокруг спорткомплекса «Нептун»: обрезали кусты, убрали сухие ветви и листву, разметили парковку.

Праздничную атмосферу участникам создали выступления липецких артистов. Дети разгадывали увлекательные эко-квесты и помогали родителям делать добрые дела. Всех ждал ароматный чай и свежие булочки. В завершении мероприятия участникам вручили паспорта волонтеров НЛМК с эко-брелоками.

«Спорткомплекс «Нептун» является излюбленным местом спортивного досуга липчан, его ежемесячно посещают около 3000 человек. Теперь все они смогут оценить реальный вклад добровольцев НЛМК в улучшение городской среды. Подобные акции мы планируем продолжить уже в ближайшее время», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Автор: Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-служба НЛМК.