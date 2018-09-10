Спартакиада специалистов центров «Мои Документы» второй раз прошла в регионе

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-10T15:29:28+03:00

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Вторая Спартакиада среди специалистов центров «Мои Документы» Липецкой области состоялась 8 сентября в Данкове на стадионе районной детско-юношеской спортивной школы, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Соревнования организовало управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области совместно с УМФЦ региона и администрацией Данковского района.

Спартакиада проводится для популяризации здорового образа жизни среди сотрудников центров «Мои Документы», профилактики заболеваний и отказа от вредных привычек. Всего в соревнованиях приняли участие представители 23 многофункциональных центров. За награды боролись пять команд по 16 человек в каждой.

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Участники состязались в таких видах спорта, как настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, дартс, скандинавская ходьба и разнообразные эстафеты. В итоге первое место досталось команде «Комета», которая представляла Елецкий районный и Елецкий городской отделы, Измалковский, Становлянский, Долгоруковский, Тербунский и Воловский центры. Эта команда повторила свой прошлогодний успех. Второе место заняли «Липецкие соколы» (Липецкий центральный отдел и городские отделы №1, 2, 3). Третье место - у команды «Импульс», состоящей из сотрудников Данковского, Добровского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Краснинского и Чаплыгинского отделов. В награду лучшие участники получили кубки, ценные призы и сладкие подарки.

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом – одна из ключевых задач органов власти региона», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.