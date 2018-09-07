Фестиваль исторической реконструкции "Елецкий набат" состоится в древнем городе

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-07T10:31:09+03:00

Яркий праздник посвящен 400-летию обороны Ельца от гетмана Сагайдачного в 1618 году

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Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции "Елецкий набат" пройдет 8 сентября в древнем городе, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Он посвящен 400-летию обороны города от гетмана Сагайдачного в 1618 году.

Период правления царя Михаила Федоровича считают смутным временем, Русь претерпевала польскую интервенцию. Оказать помощь полякам тогда вызвалось войско под предводительством гетмана Сагайдачного. Битва ельчан с запорожскими казаками была изнуряющей и многодневной. Она лишила поляков поддержки и способности продолжать наступление. Именно этот исторический эпизод и воссоздадут участники клубов исторической реконструкции.

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Зрители увидят яркое костюмированное зрелище. Оно напомнит о тех давних временах, когда Русь защищалась от постоянных набегов иноземцев. Гости смогут насладиться показательными выступлениями воспитанников конно-спортивной школы, приобрести товары на ярмарках, принять участие в разнообразных мастер-классах.

"Елецкая земля всегда была рубежом доблести и славы, - отмечает глава региона Олег Королев. - Благодарные потомки помнят героев-земляков и воспитывают на их примере молодое поколение".

Фото с сайта администрации Липецкой области.