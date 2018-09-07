2018-09-07T12:57:47+03:00
Общество

Чествование победителей патриотических творческих конкурсов проходит в областном центре

Конкурсные комиссии выбрали для награждения 35 лучших произведений
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Церемония торжественного награждения победителей и призеров областных творческих конкурсов «Честь мундира», «Родная Армия», «День малой Родины» и «Символика Российской Федерации» началась в Липецком областном краеведческом музее, - сообщает пресс-служба областной администрации. В адрес организационного комитета было подано более 500 творческих работ от жителей и муниципальных образований региона. Конкурсные комиссии выбрали для награждения 35 лучших произведений.

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Серию областных конкурсов различной творческой направленности организовал и провел Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики региона. Церемония награждения сопровождается выступлениями творческих коллективов города. Для гостей и участников организована тематическая фотозона. "Подобные конкурсы, фестивали и спортивные соревнования очень важны для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, любви к Родине, готовности встать на ее защиту", - отмечает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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