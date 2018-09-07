Нарколог: липчане стали чаще употреблять тяжелые наркотики

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-07T13:37:56+03:00

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Страшные цифры озвучил главный нарколог на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии в горсовете Липецка. Как сообщил главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, наркологическая ситуация в городе сложная.

В целом число наркоманов в городе сократилось, однако зависимые люди стали переходить с легких наркотиков на тяжелые. Также увеличилось число умерших от передозировки.

Так в 2017 году за полгода от передозировки умерли 19 человек, в этом году уже 36 человек. Наибольшее число наркоманов среди людей в возрасте от 18 до 24 лет – 4.2%, в возрастной категории от 25 до 29 дет – 2.1 %. В зоне риска студенты и работающее население.

В связи с этим Михаил Коростин предложил ввести обязательное тестирование на работе.

– Нам необходимо ввести тестирование на производстве при проведении профосмотров, – заявил главный нарколог. – Без этого мы просто увещеваниями, уговорами, каким-то социальным прессингом уже ничего не сделаем. Есть приказ Минздрава о проведении ежегодных профосмотров, где прописано, каких специалистов необходимо пройти, в том числе, психиатров и наркологов. Но Минздрав не предусмотрел обязательное взятие анализов на наркотики.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, депутаты горсовета рекомендовали мэрии разработать предложения по проведению на рабочем месте профилактики употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, а также продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных проектом «Здоровый регион».