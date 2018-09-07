2018-09-07T13:37:56+03:00
Общество

Нарколог: липчане стали чаще употреблять тяжелые наркотики

Врачи хотят обязать работающих граждан сдавать тесты на наркотики
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчан хотят обязать сдавать тест на наркотикиЛипчан хотят обязать сдавать тест на наркотикиФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Страшные цифры озвучил главный нарколог на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии в горсовете Липецка. Как сообщил главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, наркологическая ситуация в городе сложная.

В целом число наркоманов в городе сократилось, однако зависимые люди стали переходить с легких наркотиков на тяжелые. Также увеличилось число умерших от передозировки.

Так в 2017 году за полгода от передозировки умерли 19 человек, в этом году уже 36 человек. Наибольшее число наркоманов среди людей в возрасте от 18 до 24 лет – 4.2%, в возрастной категории от 25 до 29 дет – 2.1 %. В зоне риска студенты и работающее население.

В связи с этим Михаил Коростин предложил ввести обязательное тестирование на работе.

– Нам необходимо ввести тестирование на производстве при проведении профосмотров, – заявил главный нарколог. – Без этого мы просто увещеваниями, уговорами, каким-то социальным прессингом уже ничего не сделаем. Есть приказ Минздрава о проведении ежегодных профосмотров, где прописано, каких специалистов необходимо пройти, в том числе, психиатров и наркологов. Но Минздрав не предусмотрел обязательное взятие анализов на наркотики.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, депутаты горсовета рекомендовали мэрии разработать предложения по проведению на рабочем месте профилактики употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, а также продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных проектом «Здоровый регион».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке больше недели не могут найти пропавшую без вести школьницу
Водитель «Лексуса» пострадал в ДТП с «Шевроле» в Липецке
По факту ДТП с пятью погибшими гражданами Узбекистана завели уголовное дело
В Липецке завели уголовные дела на трех браконьеров
Опубликован список погибших в ДТП под Липецком граждан Узбекистана
Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников
Фестиваль исторической реконструкции "Елецкий набат" состоится в древнем городе
Особый противопожарный режим в Липецке продлили до 30 сентября
Липчанина ограбили на остановке на 200 тыс. рублей
«КамАЗ» и «Лада» столкнулись на платном участке трассы «Дон» под Липецком
Пять человек погибли в столкновении «ВАЗа» и «Тойоты» под Липецком
Сотрудники липецкого лесничества и полицейские патрулируют леса
В Липецке на рынках проверили арбузы и дыни: нитраты в норме